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Зеленский ликвидировал Конституционную Комиссию и создал другую

22.06.2019 07:40
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Зеленский ликвидировал Конституционную Комиссию и создал другую

Президент Украины Владимир Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. Об этом говорится в указе №421/2019, передает УНН.

Так, в документе Президент "с целью обеспечения в Украине правовой реформы в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины" постановляет:

образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины;

установить, что основной задачей Комиссии по вопросам правовой реформы является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины;

определить приоритетными направлениями работы Комиссии по вопросам правовой реформы подготовку и представление Президенту предложений о внесении изменений в Конституцию Украины и законы Украины, направленных на обеспечение реализации конституционных норм и принципов, а именно приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства страны, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий Украины и населения, которое на них проживает;

главе Администрации Президента Украины внести проект Положения о Комиссии по вопросам правовой реформы и предложения по ее персонального состава;

ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную Комиссию.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ликвидация, комиссия, Зеленский
 
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