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Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня отменил штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины. О новом указе Зеленского сообщила в Facebook пресс-служба АП, передает https://www.dialog.ua/. В субботу, 22 июня, Зеленский отменил штрафы для предпринимателей за нарушения кассовой дисциплины. Утверждены они были в 1995 году тогдашним президентом Леонидом Кучмой. "Бизнес называл их драконовскими, потому что они позволяли налоговикам душить предпринимателей чрезмерными денежными взысканиями за несвоевременное оприходование, исправление и описки в документообороте и прочее", - рассказали в АП. В офисе президента также отметили, что только в 2018 году налоговая служба совершила около 17 тысяч проверок бизнеса. Удивительно, но она выявила нарушения у 100% проверенных субъектов.
Теги: Донбасс, бизнес, штраф, Зеленский
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