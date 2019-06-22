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Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде
Законопроект, который подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, предлагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн – 85 тыс. грн) за неперсональное голосование народных депутатов в парламенте (кнопкодавство).
На сайте Верховной Рады 22 июня был опубликован текст законопроекта №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами".
Документ президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 21 июня и определил его как неотложный.
В пояснительной записке отмечается, что, согласно ст. 84 Конституции Украины, другим законам, депутаты должны голосовать в парламенте лично, но фото- и видеофиксация заседаний Верховной Рады дает возможность увидеть, что они не всегда придерживаются этого требования.
"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде Украины и/или ее органах вместо другого народного депутата Украины (неперсональное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн – 85 тыс. грн)", – говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать "становлению и развитию Украины как правового государства, в котором признается и действует принцип верховенства права; развитию демократических институтов в Украине; соблюдение требований Конституции и законов Украины; обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия решений Верховной Радой; надлежащему выполнению народными депутатами Украины полномочий, предоставленных им украинским народом".
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, штраф, депутаты, Зеленский
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