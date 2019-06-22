Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня

22.06.2019 20:43

Согласны с ним?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об это глава государства сообщил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – добавил гарант.

Источник : https://from-ua.com



