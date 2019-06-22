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Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
Основные события.
Убийство украинца на популярном курорте
Скандал с убийством украинца Андрея Совы на популярном курорте получило неожиданное продолжение. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Украины.
Сообщается, что гражданин России, который в 2018 году в Аланьи забил до смерти украинца Андрея Сову, оказался на свободе.
Как известно, душегуб из Российской Федерации был арестован 7 июля 2018 года.
«Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи», – подчеркнули в МИД.
Дипломаты также заявили, что украинское консульство направило дополнительный запрос в прокуратуру для получения более подробной информации, в частности относительно места пребывания упомянутого лица. Пока официального ответа от турецкой стороны не поступало.
В «Слуге народа» объяснили, с кем точно не будут объединяться
Накануне в партии «Слуга народа» заявили, что хотят создать однопартийное большинство в парламенте. В то же время у президента не исключают возможности создания коалиции, но знают точно, с кем точно не объединяться.
Такое мнение в эфире программы «Политическая анатомия» на 24 канале высказал кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Данил Гетманцев.
Политик отметил, что «Слуга народа» точно не образует коалицию с «Европейской Солидарностью» Петра Порошенко.
«Мы считаем, что там есть люди, которые себя дискредитировали. Против них проголосовал народ, и мы не имеем морального права объединяться с ними», – подчеркнул Гетманцев.
Еще одной политической силой, с которой в пропрезидентской партии не намерены создавать большинство в парламенте, является «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это вызвано разницей идеологических позиций по определенным вопросам, пояснил Гетманцев.
Оккупанты накрыли бойцов ВСУ из минометов и получили оплеуху
Позиции бойцов ВСУ вновь оказались под плотным огнем из-за нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками «Л/ДНР»
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
По информации штаба, за минувшие сутки российско-террористические формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз — с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.
Сообщается, что террористы «Л/ДНР» для обстрела позиций бойцов ВСУ также использовали гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил боевое травмирования. Также отмечается, что оккупанты получили по зубам за каждый обстрел позиций сил ООС, а в качестве подавления огня наши бойцы использовали вооружение, которое не противоречит Минским соглашениям. Как информирует разведка, за минувшие сутки четверо оккупантов получили ранения
Зеленский выгонит депутатов Рады подметать улицы
Президент Украины Владимир Зеленский хочет выгнать народных депутатов подметать улицы в качестве наказания. Об этом сообщил Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«После того, как мы начали сотрудничество с Верховной Радой, Президент четко определил, что для нас неприемлемыми являются три вещи. Первая и самая сложная – это «кнопкодавство». Это та коррозия, которая поражает украинский парламентаризм. Второе – это вопрос депутатских прогулов. И третье – вопрос голосования за законопроекты, по которым у лица есть личный конфликт интересов. Постепенно мы хотим эти три вопроса решить», — отметил он.
Стефанчук подчеркнул, что в парламент уже внесен законопроект, который будет наказывать депутатов за «кнопкодавство».
«Начали мы с «кнопкодавства». Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым лицо, нарушающее обязанность другого лица – народного депутата голосовать лично будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов», — подчеркнул он.
После этого, утверждает Стефанчук, Зеленский возьмется за другую проблему, за которую нардепы будут «подметать улицы».
«Один из вариантов – я думаю, мы будем рассматривать его для вопросов, связанных с депутатскими прогулами: мы хотели бы ввести еще одну санкцию – это общественные работы. Человек должен понять, что если он не может работать на том участке, который отведен ему народом Украины, он должен пойти работать на том участке, который будет на благо общины. Пойти мести улицу 20 дней или помогать где-то в домах инвалидов или еще каких-то. Мы пропишем это в других нормах», — уточнил он.
Протесты в Грузии закончились трагедией
В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Участник протестов скончался в больнице. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В Тбилиси возобновились антироссийские протесты возле здания парламента. Там собрались тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий. Демонстранты требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения в Грузии досрочных парламентских выборов.
Перед началом протестов работники аппарата парламента Грузии покинули здание по настоянию МВД. Покинуть здание попросили и журналистов, находившихся там. Во внутреннем дворе парламента мобилизована спецтехника.
Митингующие держат плакаты и повязки на лице с напоминанием о 20% оккупированных территорий Южной Осетии и Абхазии. Они также распечатали плакаты с вчерашними ранениями митингующих.
Источник : https://from-ua.com
Теги: жертвы, решение, Майдан, Зеленский
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