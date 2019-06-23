Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов

23.06.2019 18:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов

Во Львовской области полицейские задержали руководительницу банковского учреждения, которая присвоила 914,8 тысяч гривень средств клиентов. 

Об этом накануне сообщили в региональном управление Нацполиции.

«51-летняя руководительница районного отделения одного из банков на протяжении 2016-18 годов при содействии других сотрудников отделения получала платежные карты клиентов и после этого перечисляла средства клиентов с депозитных счетов на их текущие счета. А после этого снимала деньги частями и использовала на свои нужды», – говорится в сообщении.

Руководительнице банковского отделения объявили о подозрении в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением (ч. 3, 4, 5 ст. 191 УКУ). По решению суда ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Источник : https://zi.ua 



Теги: Донбасс, Львовская область, банкир, клиент, миллион
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх