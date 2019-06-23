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ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах
Мониторинговая комиссия проводила наблюдения при помощи беспилотника и зафиксировала также больше 30 танков и больше 50 гаубиц.
Члены мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных Украине районах Луганской области обнаружили 30 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода. Об этом сказано в отчете ОБСЕ по состоянию на 19:30 21 июня, который был опубликован в субботу, 22 июня.
Миссия нашла военную технику при помощи беспилотника. Кроме того, на территории временно подконтрольной сепаратистам нашли другую технику. Возле Миусинска миссия зафиксировала 4 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"), 6 танков (Т-64), 9 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка "122 мм).
Возле Хрустального обнаружили 29 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 - 6 ед. и 18 ед. неустановленного типа), 6 самоходных гаубиц (2С1) и 4 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм).
Еще 25 танков (Т-72 - 20 ед., Т-64 - 4 ед., Вероятно Т-72 - 1 ед., а также вероятно танки (неустановленного типа) - 8 ед.) нашли на полигоне возле Тернового.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, район
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