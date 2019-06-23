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Симоненко намерен жаловаться в ПАСЕ из-за отказа регистрировать Компартию на выборах в Раду
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко раскритиковал решение ЦИК не регистрировать его политсилу на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил в Facebook.
"Отказ ЦИК зарегистрировать список кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии Украины подтверждает, то, о чем Компартия заявляла с самого начала: смена в президентском кресле олигарха Порошенко на Зеленского не привела и не могла привести к смене установленного в результате вооруженного переворота 2014 года контролируемого и управляемого США марионеточного режима олигархов, неонацистов и криминала, а лишь "освежила" его при помощи легкого политического макияжа", - написал он в сети.
Симоненко отметил, что Компартия в Украине не запрещена, о чем знают в Министерстве юстиции, в реестре которого партия зарегистрирована.
"Но именно Минюст и лично министр Петренко своими преступными решениями все пять лет препятствуют тому, чтобы Компартия принимала участие в выборах и вместе с партиями войны и депутатами-нацистами во главе со спикером Парубием, проголосовавшими за так называемый закон о "декоммунизации", делают все, чтобы лишить людей возможности отдать свои голоса за тех, кто готов защищать коренные интересы трудовых классов, а не горстки олигархов, нацистов и бандитов при власти", - отметил он.
Главный коммунист Украины добавил, что 24 июня начинает работу летняя сессия ПАСЕ в которой он, как почетный член этой организации, будет принимать участие. Он намерен проинформировать о ситуации с правами и свободами человека, сложившейся в Украине после президентских выборов, в частности и о неконституционном недопуске Компартии на внеочередные парламентские выборы.
"Кроме того, наши юристы готовят обращение в ЕСПЧ по этому вопросу. Напомню, что ЕСПЧ уже открыл производство относительно нарушения прав граждан на свободное волеизъявление в связи с незаконным недопуском и отказом в регистрации кандидата от КПУ на президентских выборах 2019 года", - подытожил Симоненко.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, выборы, партия, Симоненко, ПАСЕ
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