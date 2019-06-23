В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями

23.06.2019 22:07

В Украине активно орудуют воры, которые угоняют автомобили. С машин снимают колеса, разбивают стекло и выносят все из салона. Раньше от этого больше всего страдали владельцы бюджетных авто, но теперь автоворы взялись за более дорогие модели.

Один из случаев преступления произошел в Харькове. Фотодоказательства опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Facebook

Инцидент произошел на улице Родниковой в Харькове. Неизвестные сняли все колеса с иномарки Infiniti. Утром, придя к своей машине, ее хозяйка застала весьма плачевную картину. В комментариях пишут, что женщина имеет собственный гараж, но почему-то автомобиль она оставляла на улице, за что и поплатилась колесами.

Буквально на следующий день на той же улице неизвестные вырвали фару в Porsche.

Отметим, что в комментариях харьковские автовладельцы не сдерживают своих эмоций из-за того, что происходит. Они интересуются, чем же занимается полиция, если воры настолько свободно себя чувствуют, а некоторые предполагают, что за этим могут стоять иностранцы.

Автомастера и полиция в один голос утверждают, что любую машину можно угнать. Киев – лидер из украинских городов по количеству угонов авто. Далее идут Одесская и Днепропетровская области. Эксперты советуют, что автомобиль нужно защитить как минимум 4 степенями защиты. Также обязательно нужно застраховать машину.А еще эксперты советуют поставить в машину GPS. Это не гарантия конечно, что авто найдут, но шансы увеличит.

Источник : https://from-ua.com