Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине введут абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит

23.06.2019 21:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине введут абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит

Платить начнут все по-разному. Средства с каждого абонента будут взиматься ежемесячно. В Украине, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, все, кто не создадут ОСМД или не выберут управителя своего дома, должны будут вносить абонплату на коммуналку, сообщает https://www.dialog.ua . Платить ежемесячную абонплату, как пишет "Обозреватель" должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписания документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взыскивать ежемесячно, даже если вовсе не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному. Кабмин разработал проект с максимальным размером платы. Ее привязали к минимальной зарплате. Соответственно, каждый раз, когда в Украине повышают минималку, поставщики коммунальных услуг могут повышать абонентскую плату. Формула подсчета размера абонентской платы выглядит так: Минимальная зарплата × 2,58 × 0,15 × К, где 2,58 – среднее количество человек в семье; 0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи; К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009). 

 



Теги: Украина, Донбасс, абонплата, жилищно-коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх