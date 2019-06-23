В Украине введут абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит

23.06.2019 21:41

Платить начнут все по-разному. Средства с каждого абонента будут взиматься ежемесячно. В Украине, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, все, кто не создадут ОСМД или не выберут управителя своего дома, должны будут вносить абонплату на коммуналку, сообщает https://www.dialog.ua . Платить ежемесячную абонплату, как пишет "Обозреватель" должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписания документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взыскивать ежемесячно, даже если вовсе не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному. Кабмин разработал проект с максимальным размером платы. Ее привязали к минимальной зарплате. Соответственно, каждый раз, когда в Украине повышают минималку, поставщики коммунальных услуг могут повышать абонентскую плату. Формула подсчета размера абонентской платы выглядит так: Минимальная зарплата × 2,58 × 0,15 × К, где 2,58 – среднее количество человек в семье; 0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи; К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).



