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Выпускники с родителями устроили массовое побоище

23.06.2019 16:23
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Под Херсоном во время выпускного произошла массовая драка с участием выпускников и их родителей, в результате чего двое человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщает местное издание Херсон типичный.

Так, компания выпускников и их родителей гуляла с двух часов дня до двух ночи, естественно выпивая спиртные напитки.

В какой-то момент двое захмелевших выпускников из-за чего-то сцепились с двумя другими, не менее "веселыми" посетителями. Вскоре количество защитников увеличилось за счет друзей с одной стороны и родителей выпускников – с другой. В итоге, драка переросла в массовую.



Теги: Донбасс, родители, побои, выпускники
 
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