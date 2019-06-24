ЦИК отказала кандидатам от «РНС» в регистрации

24.06.2019 09:00

Представители Центральной избирательной комиссии отказали в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили «Рух нових сил», о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение ЦИК.



Отмечается, что такого рода решение было принято Центризбиркомом во время очередного заседания, 23 июня. В сообщении отмечается: «Рассмотрев соответствующие документы, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов, которые были включены в избирательный список «Рух нових сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, которые были выдвинуты по одномандатным избирательным округам».



Кроме того, в Центральной избирательной комиссии пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом гаранта Конституции украинского государства от 21 мая. В ЦИК добавили: «Следовательно, рассмотрение восьмого мая на заседании политического совета партии «Рух нових сил» вопросов, который бы были связаны с участием партии во внеочередных выборах в нардепов Украины, 21 июля 2019 года, и существовать не могло даже». Согласно данным комиссии, внеочередной съезд «РНС», который проходил 10 июня и во время которого был утвержден избирательный список кандидатов «состоялись в нарушение требований устава данной партии».