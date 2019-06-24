Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Досрочные выборы в Раду: политолог раскрыл опасный план Кремля

24.06.2019 13:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Кремль и его украинские сателлиты с агентами лелеют коварные и опасные планы по внедрению в Верховную Раду на ближайших выборах.

Такого мнения придерживается известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает Обозреватель, передает Главерд.

"В Украине готовится [Кремлем - Главред] совсем другая [чем в Грузии - Главред] модель реванша. ... Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде", - полагает он.

Напомним, ранее одиозный депутат Госдумы Константин Затулин раскрыл планы Москвы насчет Украины. Позднее известный российский журналист/блоггер Аркадий Бабченко "расписал" ближайшие планы Кремля по Донбассу.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх