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Не расслабляемся: украинцев предупредили о грядущем подорожании газа

24.06.2019 15:12
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Не расслабляемся: украинцев предупредили о грядущем подорожании газа

После анонсированного снижения стоимости газа для промышленности в июле, в следующем месяце «голубое топливо» станет дешевле в цене и для бытовых потребителей, но с приходом осени нужно быть готовым к обратной тенденции, когда тысяча кубометров газа будет стоить 8-9 тысяч гривен.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Обозревателю» заявил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук, комментируя ситуацию на газовом рынке.

«В соответствии с реформой рынка газа, стоимость газа для потребителей должна быть единой – и для промышленности, и для населения. Но фактически сегодня мы видим другую ситуацию – сегодня для промышленности цена ниже, чем для населения», – подчеркнул эксперт. Также Корольчук считает, что в июле цена на газ будет составлять 7,2 тыс. грн. 

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас сегодня на мировых рынках отмечаются низкие цены на газ, хотя на третий квартал 2019 года предполагается рост цены. Корольчук утверждает, что в сентябре-октябре цена на газ для украинцев вырастет до 8-9 тыс. грн за тысячу кубометров.



Теги: Донбасс, цена, подорожание, газ
 
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