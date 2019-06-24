Порошенко заверил, что «ЕС» вернет Крым Украине

24.06.2019 07:31

Порошенко заявил, что его партия намерена вернуть Крым под контроль Украины и делать это путем международного давления. Критики Порошенко тут же заявили, что это пустое заявление, цель которого – набрать дополнительные балы перед выборами. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Юрий Луканов.



Он отмечает, ясное дело, что у людей в голове телевизор и они верят, что пять лет враг был не в Кремле, а на Банковой. Поэтому они возмущаются стремлениям Порошенко, но почему-то не возмущаются декларациями бывших регионалов о том, что они договорятся с Россией о мире. Между тем, о Крыме те вообще не вспоминают. То есть, «оппоблоковцы» избирателям больше нравятся, чем Порошенко, который ставит себе это целью. Между тем, нужно включить память и вспомнить начало войны, начало Нормандского процесса. Тогда вообще Крым был вынесен за скобки. Наши западные партнеры пытались решить вопрос Донбасса за счет Украины.



Луканов подчеркивает, мало того, с идеей обменять вывод войск из Донбасса на неформальное признание Крыма российским носился бывший глава госдепа СШАКиссинджер. Сам Запад был готов это сделать, но Украина не поддалась. Постепенно она вернула Крым на повестку дня. В 2016 году проблему войны уже не пытаются решить за счет Украины и без ее участия. Все западные партнеры привязывают санкции к Крыму. Декларация от нынешнего главы госдепа Майка Помпео по Крыму, который настаивает, что Крым является украинским и должен быть возвращен Украине, стала официальной позицией Вашингтона. Это все при президенте Порошенко, который, по мнению его критиков, лишь зарабатывает себе балы.