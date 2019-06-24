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Россия неожиданно пошла на уступки Украине: Путин пересмотрел скандальное решение

24.06.2019 20:07
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Россия неожиданно пошла на уступки Украине: Путин пересмотрел скандальное решение

Российский президент Владимир Путин неожиданно принял решение разрешить транзит украинских товаров через российскую территорию.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал правовой информации РФ. В качестве условия разрешения транзита указано наличие на транспорте пломб системы "ГЛОНАСС" (российский аналог GPS).

Журналисты сообщают, что поправки российских властей затронут транзит украинских товаров, которые направляются на территорию стран средней Азии транзитом через РФ.

Российские власти должны создать условия для осуществления контроля и проведение проверок транспортных средств и товаров украинского происхождения.  

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
 
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