С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает

24.06.2019 19:48

С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.



1 июля вступает в силу постановление Кабинета Министров от 24.04.2019 №371 “О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016 №770”, согласно которому утверждены новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.



Так, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30 %.



Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев — на временное и постоянное проживание.



В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.



Читайте также: "Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспортами в Херсон

Как изменится стоимость услуг?



Паспорт гражданина Украины до 1 июля:



впервые – бесплатно;

до 20 рабочих дней – 279 гривен;

до 10 рабочих дней – 366 гривен.

Паспорт гражданина Украины после 1 июля:



впервые – бесплатно;

до 20 рабочих дней – 345 гривен.

до 10 рабочих дней – 471 гривна.

Загранпаспорт до 1 июля – 557,32 грн, после 1 июля – 682 грн – подорожание составляет почти 125 гривен. Изготовление паспорта до 7 рабочих дней подорожало до 1034 грн (сейчас стоимость составляет 810,32 грн) – почти на 224 грн.





Источник: antikor.com.ua