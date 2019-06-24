Сторонников Филарета начали наказывать

24.06.2019 09:16

В украинском православии продолжается конфликт, теперь спор идет, в том числе, за управление Свято-Феодосийским ставропигиальным мужским монастырем города Киева.

Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за «действия, направленные на разделение церкви», сообщает ПЦУ в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви», — говорится в сообщении.

Решение по архимандриту Андрею принято, «учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019 года) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем».

Ранее бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что он отказался принять участие в так называемом «соборе» КП. Вместо него Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствующего на «соборе», и пообещал посвятить его в епископы.

В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в городе Барвинково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода «за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви».