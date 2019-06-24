Священный синод принял решение по Филарету

24.06.2019 18:32

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял жесткое решение в отношении почетного патриарха церкви Филарета.

Синод ПЦУ лишили его права управления Киевской епархией. Об этом говорится в постановлении Синода, передает ВВС-Украина.

Согласно документу, в подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию должны перейти все монастыри, храмы Киева и церковные иерархи, которые до этого подчинялись Филарету.

По словам архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори), Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но потерял канонические права и обязанности. Он также может обжаловать решение Синода на соборе церкви.

Также было принято решение, исключить из состава своего епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на «собор» Филарета из России, митрополита Белгородского Иоасафа и его викарного епископа Петра (Москалева).

Источник: https://donpress.com