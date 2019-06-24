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Треть украинцев выступают за продолжение изучения русского языка в украинских школах

24.06.2019 16:17
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Треть украинцев выступают за продолжение изучения русского языка в украинских школах

Треть украинских граждан выступают за то, чтобы русский язык по-прежнему преподавали в отечественных школах. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Український соціологічний портал».

О такой позиции некоторых украинцев поведали учёные, представляющие проект Kantar TNS Online Track. Для установления истины социологами был проведён опрос, к участию в котором привлекли 1 тысячу респондентов. Возраст последних находился в пределах от 18 до 55 лет. Изучив полученную информацию, социологам удалось установить, что больше всего украинских граждан являются приверженцами изучения в украинских школах английского языка. В данном случае речь идёт о 95% участников исследования. При этом 31% украинцев уверены в важности изучения русского языка украинскими школьниками. Ещё 24% выступили за введение в школьную программу немецкого языка. 

Также 11% украинцев считают, что в будущем нашим согражданам может понадобиться польский язык. Ровно столько же украинских граждан уверены в необходимости изучения французского языка.



Теги: Украина, Донбасс, школа, русский язык
 
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