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«Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
Михеил Саакашвили отреагировал на решение ЦИК не регистрировать кандидатов от «Руху новил сил» на досрочные парламентские выборы
Соответствующее видео политик опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
По его словам, кандидатов от его политической партии не захотели регистрировать люди из окружения пятого президента Украины Петра Порошенко.
«Кто там старался? Некий Шипилов, представитель Народного фронта, который придирался ко всякой мелочи. И Севостьянов там есть, бывший заместитель Петренко (министр юстиции от НФ — ред.). Естественно, там глава ЦВК тоже связана с одним из главных людей Порошенко. Но я надеюсь, что в условиях президента Зеленского мы сможем прорвать этот идиотизм», — подчеркнул бывший президент Грузии.
Михеил Саакашвили также отметил, что представители старой власти не хотят изменений в стране, но он уверен, что его команда «прорвется».
«Ну не хотят твари изменений. Но придется им на это пойти. А я не собираюсь сейчас сидеть на месте. Сейчас улетаю в Одессу встречаться с людьми. Я не буду из-за их трюков все время застревать в судах. Все равно мы прорвемся, все равно мы пойдем своим списком на выборы. И все равно будем побеждать… Стране нужны изменения и я не собираюсь просто сидеть и смотреть на их обычные трюки. Все получится у нас!», — подытожил Михеил Саакашвили в своем видеообращении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, партия, ЦИК, отказ, Саакашвили
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