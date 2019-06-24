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У православных верующих начинается Петров пост: что важно знать

24.06.2019 14:49
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У православных верующих начинается Петров пост: что важно знать

24 июня - у православных верующих начинается Петров пост.

Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли Постом Пятидесятницы.

О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти», пишет Голос.

Дата Апостольского поста уникальна для каждого года. В 2019 году эта дата - 24 июня.

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней.

Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.

Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается.

Соблюдая пост, надо быть внимательными к своему рациону и не допускать ограничений, негативно влияющих на здоровье. Смысл поста не в том, чтобы лишить организм необходимых питательных веществ. Важно не предаваться чревоугодию и удерживаться от соблазнов. Тело должно получать все, что нужно для полноценной жизнедеятельности.

Правильно организованное питание в период поста поможет и душе, и телу.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, религия, пост, православие
 
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