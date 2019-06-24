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В АП задумались о сокращении министерств
24.06.2019 18:15
Администрация президента рассматривает возможность сокращения нескольких министерств. Об этом сказал заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает УНН.
"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.
Как сообщалось ранее, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Позже Гройсман уточнил инициативу по сокращению количества РГА и ОГА . По его словам, такое решение продиктовано стремлением ограничить возможности тех глав РГА, которые мешают процессу децентрализации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, министерство, сокращение, Администрация президента
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