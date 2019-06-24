В АП задумались о сокращении министерств

24.06.2019 18:15

Администрация президента рассматривает возможность сокращения нескольких министерств. Об этом сказал заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает УНН.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Позже Гройсман уточнил инициативу по сокращению количества РГА и ОГА . По его словам, такое решение продиктовано стремлением ограничить возможности тех глав РГА, которые мешают процессу децентрализации.

Источник: https://from-ua.com