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В Кабмине анонсировали повышение пенсий с 1 июля

24.06.2019 20:30
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В Кабмине анонсировали повышение пенсий с 1 июля

Кабинет министров планирует с 1 июля повысить пенсии, тем украинцам которые имеют большой стаж работы, но небольшие пенсии.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

Гройсман отметил, что уже с 1 июля женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

По словам премьера, средняя пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн.

«Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства», — заявил Гройсман.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, повышение, Кабмин, пенсии
 
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