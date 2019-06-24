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В команде Владимира Зеленского допускают упразднение некоторых министерств

24.06.2019 17:30
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В команде Владимира Зеленского допускают упразднение некоторых министерств

Алексей Гончарук сообщил в ходе конференции посвященной вопросам реформирования госуправления, что в команде Владимира Зеленского рассматривают возможное упразднение определенных министерств. По словам замглавы Администрации президента, сейчас рассматривается несколько разных моделей, сообщает replyua.net.

Алексей Гончарук рассказал, что в команде Владимира Зеленского допускают упразднение некоторых министерств. В настоящее время идет изучение разных моделей. По словам замглавы Администрации президента, в команде главы государства хотят, чтобы подход к формированию нового состава Кабинета министров был прагматичным. Упразднение некоторых министерств позволит не допустить «лишних» должностей в новом правительстве.

Кроме того, Гончарук также подвел и промежуточные итоги реформирования системы государственного управления в Украине. Он подчеркнул, что до сих пор нерешенным остается вопрос целесообразности существования Нацакадемии госуправления. Замглавы АП отметил, что общался по этому поводу уже с несколькими людьми. При этом четыре собеседника уже заявили, что Нацакадемию госуправления следует ликвидировать. Читайте также: Украинцы предпочитают говорить с друзьями на русском.



Теги: политика, Донбасс, министерство, Зеленский
 
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