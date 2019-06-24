В оккупированном Крыму "исчезли" миллионы людей: что происходит

24.06.2019 14:30

Жители Крыма всполошились из-за отсутствия миллионов отдыхающих, обещанных российскими властями.

Блогер Крымский бандеровец заметил, как мало туристов приезжает на оккупированный полуостров.

В своем микроблоге в Twitter он также привел жалобы посетителей, которым не удалось хорошо отдохнуть, передает "Диалог.UA". Так, о неприятном явлении пользователи социальной сети анонимно рассказали в группе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено".

Туристы заявили, что накануне поехали гулять на самый известный пляж города. Но вечером побережье оказалось пустым, несмотря на заверения российской власти о семи миллионах туристов. В центре города тоже негде было культурно провести время.

Ранее знаковый кадр из Крыма показал, что России приходит конец. "Вчера поехали на самый известный пляж Евпатории около 23:00, никого нет, в кафе тоже никого… Потом поехали на Симферопольскую улицу. Та же картина, людей нет. Тишина. Где люди?"— возмутились авторы публикации.

Пользователи социальных сетей отметили, что в Крыму действительно ощущается спад туристического потока, причем с самого момента оккупации Россией. Вместо этого люди предпочитают отдыхать за границей: "Люди" в Крыму не отдыхают с 2014 года", "В Турции", "Просто люди телевизора насмотрелись, что тут пляжи кишат туристами. Мест свободных нет! Наивные!"



Источник: www.dialog.ua