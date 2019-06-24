В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии

24.06.2019 15:30

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение запретить все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs, производства Польши.

Причиной для принятия такого решения стало выявление незарегистрированной серии U 1 706 302 на территории Украины, согласно информации от Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области.

Препарат Acatar acti-tabs также может быть использован в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

Источник: https://donpress.com