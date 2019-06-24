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Зеленский определился с претендентами на временное руководство ОГА в трех областях
24.06.2019 16:00
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей ОГА в три области. Об этом говорится в указах Главы государства №№428-430 от 24 июня, передает УНН.
Глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации на Ярослава Лагуту.
Кроме того, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Игоря Тимошенко.
Также Президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Тараса Высоцкого.
Напомним, Президент уволил глав трех ОГА.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ОГА, Зеленский
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