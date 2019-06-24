Зеленский продолжает увольнять глав СБУ

24.06.2019 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении О.Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе АП, передает УНН.

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в Указе №424/2019.

Как сообщалось ранее, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.

Ранее Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Источник: https://from-ua.com