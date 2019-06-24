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Зеленський вирішив долю Саакашвілі на виборах, з’явилося різке звернення: “Втручалися всі президенти”
Президента Володимира Зеленського виставили винуватим в ситуації з відмовою партії Міхеїла Саакашвілі “Рух нових сил”
Колишньому губернатору Одеської області і його соратникам заборонили балотуватися на вибори до Верховної Ради. Блогер Єлизавета Богуцька на своїй сторінці в Facebook пояснила причини події і закликала не піднімати паніку.
23 червня з прес-служба ЦВК відзвітувала про підсумки засідання, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук за твердженням кандидатів-мажоритарників. Орган відмовився реєструвати людей, які балотуються за списками “Руху нових сил”. Представники Центрвиборчкому відзначили, що партія розглядала питання своєї участі у виборах вже 8 травня. А ось дострокові вибори були призначені указом президента Володимира Зеленського тільки 21 травня – після його інавгурації.
“Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні Ради політичної партії” Рух Нових сил “Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року, не могло бути здійснено”, – заявила Тетяна Сліпачук.
Вона додала, що 10 червня Міхеїл Саакашвілі провів позачерговий з’їзд партії, на якому затвердили виборчий список, порушивши вимоги статуту партії. Копію рішення ЦВК і копію документів Центрвиборчком збирається відправити на перевірку в поліцію.
Єлизавета Богуцька звернула увагу, що крайнім в ситуації зробили Володимира Зеленського. Нібито, він повинен втрутитися і домогтися від комісії справедливого рішення. Однак не став цього робити. Автор публікації запропонувати не пороти гарячку і ретельно розібратися в ситуації:
“Дивлюся по ФБ, як окремі користувачі генерують ненависть і починаю сумніватися в їх порядності. Ще нічого не відомо, але вже точно зрозуміло, що винен в цьому Зеленський, тому що він повинен втрутитися … Друзі. Втручалися у нас всі президенти. Порошенко взагалі рукоблудія в ЦВК і судах. Зеленський неодноразово заявляв про те, що суд повинен бути незалежним. До речі, не забуваємо, що Ківалов все ще має вплив на ЦВК”.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Саакашвили, Зеленский
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