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Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука предложил "изменить международный вектор" Украины.
Об этом он написал на своей странице в Fafebook, передает apostrophe.ua.
"Стокгольмский синдром" в действии? Молдова и Азербайджан в ПАСЕ проголосовали за возвращение России в Ассамблею. Нидерланды - ЗА! .. Создается впечатление, что мы являемся свидетелями не только разрушения т.н. "Европейских ценностей", морали и безопасности", - прокомментировал он возвращения России в ПАСЕ.
По словам Туки "происходит стремительная коррозия всей системы сосуществования, которая была создана после Второй мировой войны".
"Думаю, настало время изменить международный вектор нашего государства: по интеграции в наднациональных образований (ООН, ЕС, НАТО ...) на развитие и развитие двусторонних отношений: Украина - США, Украина - Великобритания, Украина - Польша и т.д", - убежден эксперт.
Тука отметил, что это не означает прекращения сотрудничества с международными организациями, в то же время он призвал Украину снять наконец "розовые очки".
"Стоит снять розовые очки. Соединенные Штаты, как отдельное государство, предоставили нам реальной военной помощи больше, чем "обеспокоенная" ООН, а маленькая Литва продемонстрировала поддержку более, чем "глубоко обеспокоенный" ЕС", - отметил он.
"Почему бы, например, не, воспользовавшись кризисом в отношениях США и Турции, а не предложить Штатам себя в качестве союзника в бассейне Черного моря? Польша, например, очень удачно использует кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Францией с Германией, превращаясь в надежного союзника штатов в ЕС. Почему бы нам не сделать то же самое?", - добавил Тука.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Турция, ЕС, ООН, НАТО, Черное море, ПАСЕ, Тука
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