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Идут дожди! Синоптики дали прогноз на неделю
Последняя неделя июня порадует украинцев ожидаемым комфортным похолоданием. Правда, в ближайшие пару дней синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду, а с четверга в Украину вернутся дожди с грозами. О капризах погоды на последнюю неделю июня узнавал "Апостроф".
По данным Укргидрометцентра, во вторник, 25 июня, днем будет сухая погода по всей стране. Ночью синоптики прогнозируют дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской, Луганской, Полтавской и Донецкой областях. Дожди с грозами ожидаются ночью в южных областях и Крыму.
Жара немножко спадет на западе Украины - здесь днем столбики термометров покажут +25-27. В центральных и северных областях ожидается +26-29, а на юге и востоке страны будет +30-33. Ночью в западных областях будет +12-15, в северных +15-18, на остальной территории ожидается +18-22.
В среду, 26 июня, ночной дождь ожидается только в южных областях, а днем будет сухо по всей стране.
Температура воздуха днем составит: +25-27 на западе и севере, +29-32 в центре, на востоке и юге Украины. Ночью будет +13-15 на западе, +14-17 в центре и на севере, +16-19 на востоке и 20-23 градуса тепла на юге Украины.
Дожди с грозами вернутся в Украину в четверг, 27 июня. Грозовой фронт накроет западные и северные области. В центре, на востоке и юге Украины осадков не ожидается.
Вместе с грозами на запад вернется летняя жара. Днем столбики термометров покажут +27-31. На востоке ожидается 27-29 градусов тепла, а в центре и на юге будет +30-33. Ночью 20+ будет только в южных областях, на остальной территории ожидается 13-17 градусов выше нуля.
На День Конституции, 28 июня, грозовой фронт накроет практически всю страну. Днем сухо будет только в южной части Украины. Но ночью и здесь возможны дожди.
Но главная новость дня - в Украину придет долгожданное комфортное похолодание. В западных и северных областях синоптики прогнозируют 22-24 градуса тепла, в центральных и восточных областях ожидается +24-26. И только на юге будет жара - там днем столбики термометра покажут +29-31.
Ночью на западе будет +12-15, на севере и в центре +14-17, на востоке +16-19 и на юге +18-20.
В субботу, 29 июня, будет еще холоднее. Дожди с грозами накроют всю страну кроме Одесской области и Крыма. Днем ожидается 18-20 градусов тепла в западных и северных областях. Немного теплее будет в центре и на востоке (+20-24). На юге солнышко прогреет воздух до 25-28 градусов. Ночью будет и вовсе холодно - от 10 до 14 градусов тепла во всех регионах кроме юга (+15-18).
Не изменится погода и в воскресенье, 30 июня. Как говорится, хотели прохлады - получите.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
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