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Стало известно, какая зарплата у Зеленского на посту президента

25.06.2019 11:23
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Стало известно, какая зарплата у Зеленского на посту президента

Администрация президента Украины ответила на запрос издания «Фактор» и назвала размер первой зарплаты президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс.
Оказывается, за май 2019 года Зеленскому перечислили зарплату в размере 12 727 грн.
При этом удержано 2 481 гривен обязательных сборов и налогов.
Сообщается, что никаких надбавок и премий не установлено.



Теги: Донбасс, президент, зарплата, Зеленский
 
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