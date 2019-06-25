Стало известно, какая зарплата у Зеленского на посту президента

25.06.2019 11:23

Администрация президента Украины ответила на запрос издания «Фактор» и назвала размер первой зарплаты президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс.

Оказывается, за май 2019 года Зеленскому перечислили зарплату в размере 12 727 грн.

При этом удержано 2 481 гривен обязательных сборов и налогов.

Сообщается, что никаких надбавок и премий не установлено.