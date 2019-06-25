В Киеве подполковник создал банду копов, "крышевавших" воров: опубликованы фото

25.06.2019 10:57

Киевская прокуратура направила в суд обвинения по семи сотрудникам полиции, которые "крышевали" кражи на Киевском вокзале.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры, пишет Апостроф.

Так, возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек начальника оперативно-поискового сектора отдела криминальной полиции Соломенского УП ГУ ЧП в городе Киеве, оперуполномоченного, трех полицейских сектора превенции и полицейского-водителя.

Также в группу входили трое карманных воров, которые непосредственно осуществляли тайное похищение имущества граждан. Полицейские распределили "роли", определяя время и место работы воров, а также помогали ворам избежать уголовной ответственности.

Так, в течение августа-ноября 2017 данной группой было совершено серию краж личного имущества граждан, чем причинен материальный ущерб на сумму около 380 тыс. гривен. Выяснилось также, что воры не только платили правоохранителям дань, а также систематически делились с ними похищенным у граждан имуществом.

Членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входивших в состав организованной преступной группы.

Всего, во время досудебного расследования сообщено о подозрении 10 лицам, интересы которых представляют 13 адвокатов. Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества