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В Украине вводят банкноту 1000 гривен: НБУ показал дизайн
С 25 октября 2019 года в Украине будет введена в оборот банкнота номиналом 1000 грн, слухи о печати которой ходят с 2017 года.
Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает корреспондент сайта "Сегодня".
Как рассказал по время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры - 75 на 160 мм.
В центральной части размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. По словам Смолия, Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряде гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.
Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.
"Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового", – отметил Зайвенко.
Кроме того, банкнота имеет флюоресцентную, инфракрасную и магнитную защиту.
После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, добавили в НБУ.
При этом, как отмечают в Нацбанке, изменение банкнотно-монетного ряда не повлияет на инфляцию.
"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", – сказал Смолий.
Напомним, Нацбанк сообщает о новых банкнотах только после решения правления НБУ об их введении в обращение. Поэтому ранее НБУ официально не подтверждал, но и не опровергал информацию о введении в оборот банкноты 1000 гривен.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, дизайн, инфляция, банкнота
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