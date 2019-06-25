"За убийства украинцев теперь ответственны 118 депутатов ПАСЕ", - сильные слова Геращенко о возвращении РФ

25.06.2019 10:14

Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что голосование в пользу возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ожидаемым. Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко прокомментировала громкое решение о возвращении России в ПАСЕ, передает "Диалог.UA".

118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", - отметила Геращенко. По ее словам, те 118 политиков, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, теперь "несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными" "Символично, что эту страшную резолюцию Совет Европы принял 25 июня - в тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", - добавила Геращенко.