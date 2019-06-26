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ГБР проводит массовые обыски в Минобороны по делу о закупке имущества для ВСУ
В среду, 26 июня, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, обыски проходят по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях.
«ГБР вместе с департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях… В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил», — заявил он на брифинге в среду в Киеве.
Роман Труба отметил, что предварительная сумма убытков нанесенное государству завышения цен, составляет около 100 млн грн. Большая часть закупленного имущества не соответствует заявленным характеристикам, что могло поставить под угрозу жизни военных.
«Например (и это только некоторые примеры, которые нами были установлены, и сейчас собираются доказательства для подтверждения этих фактов) закуплены 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, три из пяти бронежилетов простреливаются. Закуплены 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно большой», — отметил глава ГБР.
В тоже время глава теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук заявил, что бронежилеты изъяты из воинских складов и не поступили на вооружение армии. Название фирмы, которая является призводителем бронежилетов, он не раскрывает.
Как отметил глава ГБР, бывший внештатный советник экс президента Украины Петра Порошенко, Юрий Бирюков и другие должностные лица Минобороны и частных структур лица у которых проводились обыски, являются свидетелями.
«Процессуальный документ в настоящее время в отношении кого-либо не составлялся, подозрение не выдвигалось», — добавил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обыск, ВСУ, Минобороны
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