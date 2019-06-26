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Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
Украинские мобильные операторы, а именно «Киевстар», Lifecell и «Vodafone Украина», приняли решение о смягчении тарификации для абонентов. Они готовы отказаться от существующей системы расчетов то есть, когда оператор считает четыре недели за пакетный месяц.
Об этом заявила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен на своей странице в Facebook.
По ее словам, во время заседания с представителями компаний достигнута договоренность, что насчитывать тарифный план по таким условиям является проблемой для многих абонентов.
«Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива — каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период, но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», — рассказала Процишен.
Однако еще рано говорить об их положительных результатах, ведь окончательное решение еще не принято.
«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», — добавила она.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, тарифы, мобильная связь
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