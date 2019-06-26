«Нужны решительные действия»: Порошенко сделал важное заявление о России

26.06.2019 10:15

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением по поводу неисполнения российской стороной решение Международного трибунала по морскому праву.

Соответствующее заявление Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, ровно в 00:00 истекает срок добровольного исполнения решения трибунала ООС об освобождении моряков, захваченных при агрессии РФ против Украины в Керченском проливе», — заявил он.

При этом экс-президент подчеркнул, что необходимо в срочном порядке выработать рычаги давления на Россию, чтобы заставить Кремль исполнить приказ трибунала.

«Должны использовать саммит „Большой двадцатки“, чтобы убедить мировых лидеров единогласно принять позицию: никто не встречается с Путиным, пока украинские воины не будут на свободе», — сказал он.

Также Порошенко заявил, что «миру нужны решительные действия Украины» .

Источник: https://donpress.com