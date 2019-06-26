Озвучена дата визита Зеленского в Канаду

26.06.2019 12:02

Уже на следующей неделе, с 1по 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду.

Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальном сайте главы государства. Отмечается, что в Торонто гарант Конституции будет участвовать в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Более того, запланированы встречи президента с главой правительства Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, представителями канадского парламента и представителями деловых кругов. У Зеленского также состоится встреча с украинской общиной Канады.



Примечательно, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук передал Зеленскому приглашение посетить Канаду 2 июля, когда должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине.



Также в апреле Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский провели телефонный разговоро сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.