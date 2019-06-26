Пассажиров не пустили в поезд Укрзализныци, гремит скандал: «Требовали 100 гривен за…»

26.06.2019 07:45

Укрзализныця влипла в новый скандал из-за попыток нажиться на пассажирах

Проводник и начальник поезда пытались заставить пассажиров поезда №720 «Киев-Харьков» дополнительно заплатить за провоз коробки. Об этом рассказала в своем Фейсбук пассажирка по имени Анна Батурина.

По ее словам, у них со спутником среди багажа было две коробки, в которые были упакованы велосипеды. Эти коробки были упакованы в соответствии с новыми правилами, которые недавно анонсировал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

Однако, проводник и начальник поезда не одобрили такой упаковки и потребовали, чтобы пассажиры доплатили за багаж 100 гривен. В результате пассажиры решили остаться в Киеве и потерять билеты.

«Ну вот и мы столкнулись с Укрзализницей. Не пустили в поезд 720 Киев-Харьков». Поезд уехал, а мы остались, билеты пропали. Проводник с начальником поезда хотели за велосипеды все 100 гривен. Как ехать в Харьков – надо теперь придумать», — пожаловалась Анна.

Она пояснила, что им отказали в провозе багажа из-за того, что вагон якобы не оборудован для этого. При этом коробки не взвешивали и не меряли. Кроме того, она опубликовала фото вагона и объяснила, что компактные коробки в нем можно было разместить.

Позже автор поста обратилась на горячую линию, где ей пообещали вернуть деньги за билет.

Источник: https://politeka.net