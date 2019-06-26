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Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО

26.06.2019 14:38
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Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО

Неизвестные попытались сорвать встречу лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с общественностью в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, пишут Вести.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью", – сообщил он.

Цеголко отметил две детали, характеризующие, по его мнению, заказчиков нападения. Пресс-секретарь Порошенко отметил, что один из провокаторов русскоязычный, а шашки бросали во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Известно, что кроме экс-президента Украины, на сцене были спикер Рады Андрей Парубий, ведущий телеканала "Прямой" Андрей Полтава и кандидаты в депутаты от партии ЕС София Федина и бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Львовская область, дымовая шашка, Порошенко, Парубий
 
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