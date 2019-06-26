Повышение пенсий в Украине: Гройсман рассказал, когда и кому увеличат размер выплат

26.06.2019 08:40

Правительство собирается увеличить размер пенсионных выплат тем украинцам, которые имеют большой трудовой стаж, но при этом получали маленькие зарплаты.

С 1 июля 2019 года правительство Украины собирается поднять размер пенсии для граждан с большим трудовым стажем на постоянной основе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает интернет-издание "Диалог.UA". Гройсман напомнил, что в начала предыдущего года, находясь в Мариуполе, он пообещал, что пенсионная реформа, проводимая правительством, затронет все категории пенсионеров.

Он отметил, что за это время удалось увеличить финансирование Пенсионного фонда Украины, повысить пенсионные выплаты для военных и работников "вредных" профессий, а также пересчитать выплаты с учетом роста заработной платы в стране.

Как сказал премьер-министр, на очереди повышение пенсий для единственной оставшейся категории - пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, однако получавшие маленькие зарплаты, а следовательно делавшие малые отчисления.

Как подчеркивает Гройсман, благодаря успехам украинской экономики и общему росту, который наблюдается последнее время, правительство сможет увеличить выплаты пенсионерам из этой категории уже с 1 июля.

Таким образом, повышении пенсионных выплат ожидает мужчин и женщин с 35 и 30 летним стажем соответственно. По словам премьера, решение о повышении пенсионных выплат Кабинет министров Украины должен принять в ходе своего следующего заседания.



Источник: www.dialog.ua