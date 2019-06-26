26 июня церковь отмечает День святой Акулины. В народе же ее называют Гречишницей. Этот день - большой и радостный праздник изобилия и богатства. Приметы на 26 июня подскажут, как его отметить, что в карманах всех деньги водились, передают Подробности.

Приметы на 26 июня тоже несут добро. Это благодатный и праздничный день, когда человек может кардинально изменить свою жизнь.

Традиции 26 июня

Утро начинают с молитвы святой Акулине. Святую можно попросить, чтобы она даровала успех, удачу, помогла разбогатеть и жить в изобилии.

Но вот в народе день известен скорее как Гречишница. Связано название с гречкой - кашей, которую сегодня прославляют, вкушают и которая приносит улучшение материального благосостояния.

Гречка всегда считалась символом богатства и достатка. А в этот особый день она является еще и талисманом, привлекающим поток денежной энергии.

Этот день праздничный. Нельзя работать. Нужно отдыхать, к вечеру накрывать на стол большое пиршество. Обязательно основным блюдом на столе должна быть гречка.

Все члены семьи должны собраться на праздник, веселиться и радоваться. И каждый должен откушать гречки.

Но варить гречку на молоке нельзя. Сегодня вообще нельзя употреблять молоко, так как приметы на 26 июня говорят, что все молочные продукты в этот день становятся ядовитыми и могут вызвать отравление.

Согласно приметам, какая семья сегодня устроит гречишный праздник, так будет весь ближайший год купаться в изобилии и богатстве.

Приметы на 26 июня