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«Сильні зливи, град та шквали»: синоптик уточнила прогноз погоди на четвер, 27 червня
Український синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook опублікувала свіжий прогноз погоди на 27 червня, передає replyua.net. За її прогнозом, на території України очікуються дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали.
«27-го червня грозові дощі пройдуть в західних, північних областях України, а в другій половині дня подекуди у центральній частині та на Одещині. На Сході, на значній частині Півдня переважатиме суха погода. Температура повітря, зазвичай, перед фронтом, «підскакує», тому у четвер очікується протягом дня +25+30 градусів, на Півдні та Сході +28+33 градуси. Після проходження фронту, в його тилу, вже в п`ятницю спека в Україні почне стрімко падати і температура повітря знизиться до +20+25 градусів», - пише вона.
Щодо столиці України, міста Києва, то там передбачаються короткочасні грозові дощі, можливі шквали і град. Температура повітря сягатиме 29 градусів, а вже у п'ятницю у столиці похолодає до +20... +22 градусів. Крім цього, Діденко розповіла, що вже у п’ятницю, 28 червня, спека в Україні почне стрімко падати, і температура повітря знизиться до +20... +25 градусів.
Теги: Донбасс, погода, дождь, прогноз погоды
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