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Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису
Столичний адмінсуд сьогодні, 26 червня, почне розглядати справу щодо оскарження нової редакції українського правопису, інформує replyua.net з посиланням на прес-службу суду. «27 червня 2019 року буде відбуватися підготовче засідання у справі за позовом до Кабміну про оскарження нової редакції українського правопису.
Справа буде розглядатися у відповідності до правил загального позовного провадження», - зазначається в повідомленні.
Водночас у суді зазначили, що позивачка звернулась до суду з метою захисту інтересів своєї доньки - учениці 7-го класу. «У переліку вимог позову - визнання незаконною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису». Позивачка, зокрема, вважає, що уряд, під час ухвалень зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реалій стану розвитку української мови, що призведе до укладення її вивчення та грамотне використання», - повідомляється у прес-службі суду.
Як відомо, 22 травня на засіданні Кабміну було схвалено Український правопис» у новій редакції, у розробці якої брала участь Українська національна комісія з питань правопису.
Теги: Донбасс, суд, украинский язык
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