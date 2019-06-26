Суд решил судьбу Порошенко на выборах, партия ликует: «Бесценный подарок»

26.06.2019 12:40

Бывший президент Петр Порошенко получил от киевского суда «подарок», который поможет ему пробраться в Верховную Раду

Украинский журналист Александр Дубинский прокомментировал скандальные переименования улиц в Киеве. Он рассказал в своем видеоблоге на YouTube, что по иронии судьбы решение против «патриотической» позиции Петра Порошенко принял им же одобренный судья. Однако ситуация может обернуться и в пользу партии «Европейская солидарность».

В 2016 году в рамках закона о декоммунизации в Киеве Московский проспект посвятили имени Степана Бандеры, а через год проспект Ватутина получил название – проспект Шухевича. Теперь же Окружной административный суд Киева принял решение вернуться проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича старые названия – Московский проспект и проспект Ватутина, соответственно.

«Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати, судья, преследовала майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. У истцов, российской агентуры во главе с госпожой Бережной была «нулевая правовая позиция», поэтому судья до последнего затягивала вынесения очередного позорного решения», – так на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Юрий Сиротюк.

Политик заявил, что будет бороться за сохранение патриотических названий. Он планирует подать апелляцию и отстаивать свою точку зрения в Верховном суде.

Тем временем, Александр Дубинский обратил внимание, что решение о переименовании принял суд, отреформированный бывшим президентом Петром Порошенко. А ведь именно он в 2016 году активно выступал за смену коммунистических названий. Упомянутая судья Олеся Чудак прошла переквалификацию и проверку в рамках «честной и прозрачной европейской реформы судебной системы».

Источник: https://politeka.net