Тимошенко – Зеленскому: «Украина имеет одни сутки, а главный ответственный - президент»

26.06.2019 08:20

На протяжении одних суток новоизбранный президент украинского государства Владимир Зеленский обязан убедить основных лидеров Европейского Союза в том, чтобы не возвращать делегацию РФ в ПАСЕ, о чем заявила лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего обращения к президенту Украины, пишет replyua.net.



Согласно словам Юлии Тимошенко, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии экономических ограничений с делегации РФ по факту означает провал внешней дипломатии украинского государства и фиаско «нормандского формата» переговоров относительно достижения мира. Согласно словам Тимошенко, вопрос физического возвращения российской делегации в сессионный зал отложен на 24 часа. Другими словами, еще есть время для того, чтобы помешать этому. Политик заявила: «Украина имеет одни сутки, каждую минуту которых необходимо использовать для активных дипломатических действий. В настоящее время самая большая ответственность за все это лежит на новом президента».



Помимо прочего Тимошенко отметила: «За 24 часа Зеленскому нужно в телефонном формате связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти необходимые аргументы, доказательства, которые убедят их не делать такой шаг».