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В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области

26.06.2019 16:45
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В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области

Главным кандидатом на пост главы Донецкой ОГА является Павел Кириленко, а его коллегой из Луганской облгосадминистрации может стать Виталий Комарницкий.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, Администрация Президента сегодня, 26 июня, на заседании Кабмина должна внести эти кандидатуры на должности глав облгосадминистраций.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Донецкая область, губернатор, Луганская область, Кабмин
 
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