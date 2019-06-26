В Кабмине одобрили всех кандидатов на посты глав ОГА

26.06.2019 19:35

Кабинет министров Украины одобрил все кандидатуры, выдвинутые президентом Владимиром Зеленским на посты глав областных государственных администраций. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА… По каждому кандидату была разное количество голосов за/против», — написал Розенко.

На брифинге представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, что в правительстве поддержали все восемь кандидатур.

«Все 8 вопросов были поддержаны. Голосовали неединогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, несмотря на тех, кто подается», — сказал он.

Источник: https://donpress.com